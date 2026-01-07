CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsalarında geçen yılın en çok yükseleni Kospi endeksi oldu

Asya borsalarında geçen yılın en çok yükseleni Kospi endeksi oldu

Asya piyasalarında geçen yıl pozitif bir seyir öne çıkarken en çok yükselen bölge endeksi, yüzde 75,6 ile Güney Kore'de Kospi oldu.

AA

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 11:13

Donald Trump'ın 20 Ocak 2025'te ABD Başkanı olarak ikinci kez göreve başlamasının ardından ABD'nin korumacı ticaret politikaları mart ve nisan aylarında belirginleşti. Tarife artışlarının etkisiyle küresel ticaret gerilimi derinleşirken, bu süreç küresel ekonomide ciddi bir belirsizlik dalgası oluşmasına yol açtı.

ABD'nin başını çektiği tarife adımları, Çin, Japonya, Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'yı doğrudan etkilerken söz konusu ülkeler ticaret geriliminin ana aktörleri haline geldi.

Yılın ikinci yarısında ise ticaret anlaşmalarında artış görülmesi küresel ekonomide tansiyonu bir miktar düşürdü.

Yılın son çeyreğinde ABD'de federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısı üzerinde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'de kapandı. 12 Kasım'a kadar süren ve 43 günle ABD tarihinin en uzun kapanması olan bu süreç, ülkede ekonomik veri akışının ciddi şekilde aksamasına yol açtı.

Bu gelişmeler ışığında küresel piyasalar, belirsizliğin yüksek olduğu ve ihtiyatlı duruşun ön plana çıktığı bir yılı tamamladı. Asya piyasaları ise geçen yıl yatırımcıların daha dengeli riskler sebebiyle en çok tercih ettiği piyasalar olarak dikkati çekti.

Bölgedeki tüm endeksler yılı pozitif tamamlarken Güney Kore'de Kospi endeksi geçen yıl yüzde 75,6 yükselişle en çok değer kazanan Asya endeksi oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yılı yüzde 26,2 artışla 50.339,48 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 75,6 artışla 4.214,17 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 18,4 yükselişle 3.968,84 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 27,8 yükselişle 25.630,54 puandan tamamladı.

Asya borsalarındaki endekslerin geçen yılki kazançları şöyle:

Ülkeler Endeksler Yıllık fark (Yüzde)
Japonya Nikkei 225 endeksi 26,18
Hong Kong Hang Seng endeksi 27,77
Çin Şanghay bileşik endeksi 18,41
Güney Kore Kospi endeksi 75,6

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 06 Ocak 2026 09:09
ABD, küresel kurumlar vergisi anlaşmasında stratejik avantaj sağladı ABD, küresel kurumlar vergisi anlaşmasında stratejik avantaj sağladı 06 Ocak 2026 08:05
Trump’tan kritik açıklama: Tarife gelirleri 600 milyar doları aşacak! Trump'tan kritik açıklama: Tarife gelirleri 600 milyar doları aşacak! 06 Ocak 2026 07:51
ABD imalat PMI 2025’i en düşük seviyede kapattı ABD imalat PMI 2025’i en düşük seviyede kapattı 06 Ocak 2026 07:46
ABD’den uranyum hamlesi: Yerli kapasite için 2,7 milyar dolar yatırım ABD'den uranyum hamlesi: Yerli kapasite için 2,7 milyar dolar yatırım 06 Ocak 2026 07:42
Trump yönetimi harekete geçti: Venezuela için ABD’li petrol şirketleriyle temas başladı Trump yönetimi harekete geçti: Venezuela için ABD'li petrol şirketleriyle temas başladı 06 Ocak 2026 07:24
San Francisco Fed: Tarifeler enflasyonu düşürebilir San Francisco Fed: Tarifeler enflasyonu düşürebilir 06 Ocak 2026 07:18
Nvidia, yeni yapay zeka projelerini tanıttı Nvidia, yeni yapay zeka projelerini tanıttı 06 Ocak 2026 07:12
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 05 Ocak 2026 16:40
Wall Street yatırımcıları bu yıldan umutlu Wall Street yatırımcıları bu yıldan umutlu 05 Ocak 2026 15:10
Trump’ın Venezuela hamlesi ABD’li petrol hisselerini yükseltti Trump’ın Venezuela hamlesi ABD’li petrol hisselerini yükseltti 05 Ocak 2026 13:33
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 05 Ocak 2026 13:26
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.077,1400 Değişim 95,40 Son veri saati:
Düşük 12003,77 Yüksek 12099,17
Açılış
43,0613 Değişim 0,0460 Son veri saati:
Düşük 43,0187 Yüksek 43,0647
Açılış
50,3194 Değişim 0,1695 Son veri saati:
Düşük 50,2904 Yüksek 50,4599
Açılış
6.176,5420 Değişim 79,754 Son veri saati:
Düşük 6148,922 Yüksek 6228,676
Açılış
110,6280 Değişim 6,2555 Son veri saati:
Düşük 108,3182 Yüksek 114,5737
Açılış
BİST En Aktif Hisseler