Asya borsalarında geçen yılın en çok yükseleni Kospi endeksi oldu

Donald Trump'ın 20 Ocak 2025'te ABD Başkanı olarak ikinci kez göreve başlamasının ardından ABD'nin korumacı ticaret politikaları mart ve nisan aylarında belirginleşti. Tarife artışlarının etkisiyle küresel ticaret gerilimi derinleşirken, bu süreç küresel ekonomide ciddi bir belirsizlik dalgası oluşmasına yol açtı.

ABD'nin başını çektiği tarife adımları, Çin, Japonya, Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'yı doğrudan etkilerken söz konusu ülkeler ticaret geriliminin ana aktörleri haline geldi.

Yılın ikinci yarısında ise ticaret anlaşmalarında artış görülmesi küresel ekonomide tansiyonu bir miktar düşürdü.

Yılın son çeyreğinde ABD'de federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısı üzerinde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'de kapandı. 12 Kasım'a kadar süren ve 43 günle ABD tarihinin en uzun kapanması olan bu süreç, ülkede ekonomik veri akışının ciddi şekilde aksamasına yol açtı.

Bu gelişmeler ışığında küresel piyasalar, belirsizliğin yüksek olduğu ve ihtiyatlı duruşun ön plana çıktığı bir yılı tamamladı. Asya piyasaları ise geçen yıl yatırımcıların daha dengeli riskler sebebiyle en çok tercih ettiği piyasalar olarak dikkati çekti.

Bölgedeki tüm endeksler yılı pozitif tamamlarken Güney Kore'de Kospi endeksi geçen yıl yüzde 75,6 yükselişle en çok değer kazanan Asya endeksi oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yılı yüzde 26,2 artışla 50.339,48 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 75,6 artışla 4.214,17 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 18,4 yükselişle 3.968,84 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 27,8 yükselişle 25.630,54 puandan tamamladı.

