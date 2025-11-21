Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri kasımda arttı

CANLI BORSA
Avro Bölgesi'nde kasım ayında şirketlerin faaliyetlerinde canlanma yaşandı.

Oluşturma Tarihi 21 Kasım 2025 14:06

Son Güncelleme Tarihi 21 Kasım 2025 14:07

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, bölgede ekimde 52,5 olan bileşik PMI, kasımda 52,4 seviyesinde belirlendi. Böylece, bileşik PMI son iki ayın en düşük seviyesini gördü.

Ekim ayında 50 olan imalat sanayi PMI da kasımda 49,7 olarak ölçüldü. İmalat sanayi PMI, son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 53'ten 53,1'e çıkarak son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Veriler, Avro Bölgesi'nde kasım ayında özel sektör ticari faaliyetlerinin güçlü biçimde arttığını ortaya koydu.

