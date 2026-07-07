Avrupa borsaları Almanya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa pay piyasalarında yatırımcılar, jeopolitik gelişmeler ile makroekonomik verileri birlikte fiyatlıyor. ABD ile İran arasında geçtiğimiz ay imzalanan mutabakat zaptının ardından bölgede oluşan iyimser hava, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin hedef alınmasıyla yeniden bozuldu. Artan küresel risk algısı ve yarı iletken sektörüne yönelik değerleme endişeleri nedeniyle Avrupa borsalarında karışık bir görünüm oluşurken, Almanya dışındaki büyük endekslerde alımlar öne çıktı.

ORTA DOĞU'DA ARTAN GERİLİM PİYASALARI TEDİRGİN EDİYOR

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmeler küresel enerji arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Bölgedeki tansiyonun yükselmesi, yatırımcıların riskli varlıklara karşı daha temkinli hareket etmesine neden olurken, Avrupa piyasalarında dalgalı fiyatlamalar görüldü.

Piyasalarda ayrıca yarı iletken sektörüne ilişkin yüksek değerleme endişeleri de teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

NATO Zirvesi ve Rusya-Ukrayna gündemi yakından takip ediliyor

Yatırımcıların odağındaki bir diğer başlık ise Türkiye'de başlayacak NATO Zirvesi oldu. ABD Başkanı Donald Trump, zirve kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında bir anlaşmaya varılması amacıyla görüşmeler yapılacağını belirterek, "NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de zirvede Ukrayna'nın hava savunmasına yönelik ihtiyaçların ele alınacağını açıkladı. Piyasalar, zirveden çıkacak olası mesajların jeopolitik riskleri azaltıp azaltmayacağını yakından izliyor.

ALMANYA'DAN SANAYİ ÜRETİMİNDE BEKLENTİLERİ AŞAN PERFORMANS

Makroekonomik veri tarafında Almanya'da sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise üretim önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermedi.

Beklentilerin üzerinde gelen veri, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde sanayi faaliyetlerinin toparlanmaya devam ettiğine işaret ederken, piyasalardaki olumsuz havayı kısmen dengeledi.

AVRUPA BORSALARINDA SON DURUM

Avrupa piyasalarında TSİ 10.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 650,9 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 10.681 puandan işlem görürken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 25.773 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 8.530 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 53.037 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 19.745 puana ulaştı.

PİYASALAR YENİ HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, Avrupa piyasalarının yönü açısından NATO Zirvesi'nden gelecek açıklamaların kritik önemde olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra ABD'de açıklanacak dış ticaret dengesi verisinin de küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor. Jeopolitik gelişmeler ve ekonomik verilerin seyri, Avrupa borsalarında kısa vadeli yön arayışının devam edeceğine işaret ediyor.