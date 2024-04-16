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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2024 11:36

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2024 11:36

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 düşüşle 499 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 17.777 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 azalışla 7.860 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,5 kayıpla 33.399 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4'lük düşüşle 7.931 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 azalışla 10.534 puanda bulunuyor.

Öte yandan düşüş eğilimini 5. gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0620 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yarın Avrupa'da bölge genelinde açıklanacak enflasyon verilerinin merkez bankalarının gelecek dönemde nasıl adımlar atacağına ilişkin daha fazla sinyal verebileceğini aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edileceğini dile getirdi.

ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, uygun sıkılaşma seviyesiyle süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edeceklerini ifade ederek, "Belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz." dedi.

Bugün açıklanan şubat ayına ilişkin iş gücü piyasası verilerine göre İngiltere'de işsizlik yıllık bazda yüzde 0,3 artışla yüzde 4,2'ye yükseldi.

Analistler, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları'ndan gelecek haber akışının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi, konut başlangıçları ve inşaat izinler, Avro Bölgesinde ve Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini dile getirdi.

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