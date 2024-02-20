CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne Fransa hariç düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2024 12:24

Son Güncelleme Tarihi 20 Şubat 2024 12:24

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 492 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 17.076 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.717 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 31.655 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 9.934 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 7.772 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0770 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik artan endişelerin sıcaklığını koruduğunu ifade ederek, ABD'de açıklanması beklenen önemli şirketlerin bilançoları öncesinde negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Avrupa'da bugün gözler Avro Bölgesi'nin ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

Öte yandan dün, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), dış talebin zayıfladığını, tüketicilerin harcamalarında temkinli olduğunu ve artan finansman maliyetlerinin yatırımları sınırlamaya devam edebileceğini belirterek, Almanya ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinin ardından bu yılın ilk çeyreğinde de daralma göstererek teknik resesyona girebileceğini bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesinin yanı sıra ABD'de öncü endeks verisinin takip edileceğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Piyasalarda ’Muhteşem Yedili’ etkisi Piyasalarda 'Muhteşem Yedili' etkisi 19 Şubat 2024 12:19
Petrolde yön aşağı! Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? Petrolde yön aşağı! Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? 19 Şubat 2024 11:59
Çeyrek altın üretimi 18 milyon adet oldu Çeyrek altın üretimi 18 milyon adet oldu 19 Şubat 2024 11:06
Emtia piyasasında hafif yükseliş görüldü Emtia piyasasında hafif yükseliş görüldü 19 Şubat 2024 11:27
Altın gözünü yukarı dikti: Altın gram fiyatı 2000 lira üzerine çıktı Altın gözünü yukarı dikti: Altın gram fiyatı 2000 lira üzerine çıktı 19 Şubat 2024 11:21
İşsizlik 4. çeyrekte azaldı İşsizlik 4. çeyrekte azaldı 19 Şubat 2024 10:17
Talep endişeleri Brent petrolün fiyatını düşürdü Talep endişeleri Brent petrolün fiyatını düşürdü 19 Şubat 2024 10:15
Goldman Sachs S&P 500 için yıl sonu hedefini revize etti Goldman Sachs S&P 500 için yıl sonu hedefini revize etti 19 Şubat 2024 09:32
Çin’e doğrudan yabancı yatırımlar ılımlı arttı Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar ılımlı arttı 19 Şubat 2024 09:29
Küresel piyasalar yoğun bilanço haftasına temkinli başladı Küresel piyasalar yoğun bilanço haftasına temkinli başladı 19 Şubat 2024 09:26
Tayland ekonomisinde büyüme hızlandı Tayland ekonomisinde büyüme hızlandı 19 Şubat 2024 09:25
Alman şirketleri yatırım için ABD’ye yöneliyor Alman şirketleri yatırım için ABD'ye yöneliyor 19 Şubat 2024 09:20
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,05
%0,4053
ALTIN
1.003,67
%0,3667
BORSA
1.002,10
%0,2103
EURO
1.002,10
%0,21
DOLAR
1.035,00
%3,5003
ALTIN
1.006,06
%0,6055
BORSA
1.064,82
%6,4815
EURO
1.071,70
%7,17
DOLAR
1.096,39
%9,6385
ALTIN
1.154,24
%15,4242
BORSA
1.091,65
%9,1653
EURO
1.082,17
%8,217
DOLAR
1.852,31
%85,2309
ALTIN
1.836,17
%83,6173
BORSA
1.686,90
%68,6899
EURO
1.658,11
%65,8113
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler