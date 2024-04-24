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Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne Fransa hariç yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2024 10:43

Son Güncelleme Tarihi 24 Nisan 2024 10:43

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 508 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 18.194 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artışla 8.083 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 33.455 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 yükselişle 11.081 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 8.091 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1,0690 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan verilerin öngörülerin altında kalarak ekonomik aktiviteye ilişkin zayıf sinyaller vermesinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl içerisinde faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentiyi artırdığını ifade etti.

Dün bölge genelinde açıklanan öncü PMI verilerinin karışık sinyaller verdiğini anımsatan analistler, imalat sanayi PMI verilerinin Avro Bölgesi, Almanya ve İngiltere'de beklentilerin altında kalmasının dikkati çektiğini söyledi.

Dün ayrıca, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kamu harcamaları ve bütçe açıklarını düşürmeyi hedefleyen yeni mali kurallara onay verdi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ederken, Portekiz Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Mario Centeno, yaptığı açıklamalarda, bankanın bu sene 100 baz puanın üzerinde faiz indirimi gerçekleştirebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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