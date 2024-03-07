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Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları İspanya hariç, güne negatif başladı.

Oluşturma Tarihi 07 Mart 2024 12:13

Son Güncelleme Tarihi 07 Mart 2024 12:13

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 497,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 17.747 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2'lik kayıpla 7.662 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 33.263 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 7.931 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,2 artışla 10.185 puan oldu.

Dün, yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, yüzde 0,4 artışla günü 1,0900 seviyesinden tamamlamasının ardından bugün önceki kapanışının hemen altında seyrediyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

Bankanın bugün gerçekleştireceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, karar sonrası Lagarde'ın açıklamalarında ECB'nin gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik sinyallerin aranacağını ifade etti.

Para piyasalarında, ECB'nin ilk faiz indirimine gitme ihtimali nisanda yüzde 23 ve haziranda yüzde 85 ile fiyatlanıyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da fabrika siparişleri ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,3'lük düşüşle beklentilerin altında kalırken, İngiltere'de konut fiyat endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,7 artışla öngörülerin gerisinde kaldı.

Analistler, ECB faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret açığı verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

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