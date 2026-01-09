CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında İtalya hariç pozitif bir seyir izlenirken, bölgedeki jeopolitik endişeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

AA

Oluşturma Tarihi 09 Ocak 2026 14:30

Son Güncelleme Tarihi 09 Ocak 2026 14:32

Avrupa piyasalarında saat 12.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 606 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 25.134 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 10.071 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,5 artışla 8.286 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 kazançla 17.653 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 45.614 puandan işlem görüyor.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri operasyonunun ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin açıklamaları Avrupa'da jeopolitik endişeleri artırırken, yatırımcılar bugün ABD'de açıklanacak istihdam verileri ile Avro Bölgesi'nde açıklanan makroekonomik verilere odaklandı.

Bir önceki gün ABD'de tahminlerin altında kalan özel sektör istihdam verilerinin ardından, bugün açıklanacak istihdam raporu kapsamındaki tarım dışı istihdam verisinin ABD'deki iş gücü piyasasının seyrine ilişkin daha sağlıklı sinyaller vermesi bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'nın ticaret fazlası 17,2 milyar avrodan 13,1 milyar avroya geriledi. Bu dönemde AB ve ABD'ye ihracat azalırken, Çin'den ithalat arttı. Almanya'da sanayi üretimi ise kasım ayında aylık bazda yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

İspanya'nın kasım ayında mevsimsel ve takvimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 4,5 artış kaydetti.

Analistler, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde perakende satışların ABD'de ise istihdam verilerinin yakından takip edileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
ABD Başkanı Trump: ABD’nin Venezuela’daki kontrolü yıllarca sürebilir ABD Başkanı Trump: ABD'nin Venezuela'daki kontrolü yıllarca sürebilir 08 Ocak 2026 13:17
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 08 Ocak 2026 13:10
Almanya fabrika siparişleri iyileşiyor Almanya fabrika siparişleri iyileşiyor 08 Ocak 2026 11:41
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor 08 Ocak 2026 10:55
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 08 Ocak 2026 10:03
Brent petrolün varili 59,96 dolar Brent petrolün varili 59,96 dolar 08 Ocak 2026 09:42
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 08 Ocak 2026 09:40
Küresel tansiyon kriptoyu sarstı: Bitcoin geri çekildi Küresel tansiyon kriptoyu sarstı: Bitcoin geri çekildi 08 Ocak 2026 09:12
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 08 Ocak 2026 09:07
Trump, Rusya’ya karşı yaptırım tasarısını onayladı Trump, Rusya'ya karşı yaptırım tasarısını onayladı 08 Ocak 2026 08:46
ABD, Venezuela petrolünü süresiz kontrol etmek istiyor ABD, Venezuela petrolünü süresiz kontrol etmek istiyor 08 Ocak 2026 08:38
ABD hizmet sektöründe 14 ayın en güçlü performansı ABD hizmet sektöründe 14 ayın en güçlü performansı 08 Ocak 2026 08:26
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.071,7600 Değişim 131,72 Son veri saati:
Düşük 12067,42 Yüksek 12199,14
Açılış
43,1457 Değişim 0,1272 Son veri saati:
Düşük 43,0354 Yüksek 43,1626
Açılış
50,281 Değişim 0,1812 Son veri saati:
Düşük 50,2448 Yüksek 50,426
Açılış
6.203,1230 Değişim 39,564 Son veri saati:
Düşük 6178,756 Yüksek 6218,32
Açılış
108,2933 Değişim 3,8025 Son veri saati:
Düşük 104,7915 Yüksek 108,594
Açılış
BİST En Aktif Hisseler