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Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne İtalya hariç yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 02 Şubat 2024 11:51

Son Güncelleme Tarihi 02 Şubat 2024 11:51

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 486 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 kazançla 16.978 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 7.649 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 30.730 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 10.042 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 7.624 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0890'da seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

BoE Başkanı Andrew Bailey, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Bankanın henüz politika faizinde indirim adımı atabilecek noktada olmadığını ve faiz indirimi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirtti.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış ocakta yıllık bazda yüzde 2,8'e geriledi.

Söz konusu verilerin ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimlerine yüzde 92 ihtimalle nisanda başlayabileceği fiyatlanmaya başladı.

Analistler, bugün ABD'de tarım dışı istihdam verisinin yanı sıra ülkede açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve fabrika siparişleri verilerinin öne çıkacağını dile getirdi.

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