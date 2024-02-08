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Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne İtalya hariç yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 08 Şubat 2024 11:35

Son Güncelleme Tarihi 08 Şubat 2024 11:35

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 486 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 16.934 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.642 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 azalışla 31.003 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 9.902 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.620 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0780'de seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklere karşın yoğun bilanço döneminde şirket karlarının beklentilerin üzerinde gelmeyi sürdürmesinin risk algısını törpülediğini ifade etti.

Avrupa'da bölge genelinde açıklanan veriler karışık sinyaller vermeye devam ediyor.

Dün, Almanya'da açıklanan sanayi üretimi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,6 azalışla beklentilerin altında kalırken, İngiltere'de ortalama konut fiyatı ocakta yıllık bazda yüzde 2,5 artarak son bir yılın en güçlü yükselişini kaydetti.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiliz bankalarının karlılığının halen güçlü seviyede olduğunu bildirirken, dün açıklamalarda bulunan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, ülkede politika faizinin artırılmasına ihtiyaç duyulabileceğine ilişkin endişelerinin azaldığını söyledi.

Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirtti.

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