CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 01 Şubat 2024 11:43

Son Güncelleme Tarihi 01 Şubat 2024 11:43

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 485 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 16.833 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.637 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 30.660 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 10.068 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 7.657 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0780'de seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesiyle risk iştahının gerilediğini ifade ederek, bugün gözlerin İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarına çevrildiğini söyledi.

Dün, Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Powell da para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın mayısta faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin ihtimalin yüzde 71 olduğunu ifade etti.

Bugün BoE faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranı Avrupa'da ve ABD'de açıklanacak imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, Avro Bölgesinde bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ocakta yıllık yüzde 2,7 artmasını beklendiğini, aralıkta yıllık enflasyonun yüzde 2,9 olduğunu hatırlattı.

İlginizi Çekebilir
Lagarde gözleri o veriye çevirdi Lagarde gözleri o veriye çevirdi 31 Ocak 2024 12:42
ABD İran’a saldıracak mı? ABD İran'a saldıracak mı? 31 Ocak 2024 12:21
Nikkei 225, 26 yılın en iyi Ocak ayını geçirdi Nikkei 225, 26 yılın en iyi Ocak ayını geçirdi 31 Ocak 2024 11:37
Dünya Altın Konseyi’nden çarpıcı altın yorumu Dünya Altın Konseyi'nden çarpıcı altın yorumu 31 Ocak 2024 11:31
Dijital rublenin deneme sürecine 17 banka daha katılacak Dijital rublenin deneme sürecine 17 banka daha katılacak 31 Ocak 2024 10:48
Çin’den gelen veriler brent petrolün fiyatını düşürdü Çin'den gelen veriler brent petrolün fiyatını düşürdü 31 Ocak 2024 10:12
SON DAKİKA: Benzine zam geliyor! Petrol piyasasında gözler Biden’e çevrildi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar? SON DAKİKA: Benzine zam geliyor! Petrol piyasasında gözler Biden’e çevrildi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar? 31 Ocak 2024 09:46
Çin’de imalat sektörü aktivitesi daralmayı sürdürdü Çin'de imalat sektörü aktivitesi daralmayı sürdürdü 31 Ocak 2024 09:27
Altın gram fiyatı psikolojik sınırı aştı: Piyasalarda ‘POWELL’ rüzgarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını kaç TL? Altın gram fiyatı psikolojik sınırı aştı: Piyasalarda ‘POWELL’ rüzgarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını kaç TL? 01 Şubat 2024 10:16
Küresel piyasalarda gözler Fed’e çevrildi Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi 31 Ocak 2024 09:27
Altının gramı 1988 liradan işlem görüyor Altının gramı 1988 liradan işlem görüyor 31 Ocak 2024 10:46
API petrol stokları azalırken DoE stoklarında da düşüş bekleniyor API petrol stokları azalırken DoE stoklarında da düşüş bekleniyor 31 Ocak 2024 09:22
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.012,43
%1,2431
BORSA
1.005,00
%0,4999
ALTIN
1.002,13
%0,2132
EURO
1.000,33
%0,033
DOLAR
1.052,93
%5,2925
BORSA
1.027,52
%2,7524
ALTIN
1.050,45
%5,0447
EURO
1.048,72
%4,8721
DOLAR
1.128,27
%12,8273
BORSA
1.088,46
%8,8462
ALTIN
1.076,92
%7,6923
EURO
1.058,97
%5,8967
DOLAR
1.655,10
%65,5099
BORSA
1.838,92
%83,8923
ALTIN
1.664,14
%66,4138
EURO
1.622,56
%62,2561
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler