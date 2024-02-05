Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 484 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 16.924 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.633 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 30.800 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 10.038 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.586 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0780'de seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinde resesyon endişelerinin önemli derecede azalmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerin ötelenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Avrupa'da da güvercin adımların ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle nisanda başlayacağı öngörülse de, analistler, ECB üyelerinin açıklamalarının "şahin" tonunu koruduğunu ve ilk faiz indirimi adımının haziranda atılmasının daha olası olduğunu dile getirdi.

Analistler, yıl sonuna kadar ECB'nin 5 faiz indirimi yapacağına yönelik öngörülerin geçerliliğini koruduğunu kaydederek, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yıl sonuna kadar 4 faiz indirimi yapacağının tahmin edildiğini aktardı.

Bölge genelinde açıklanan verilerin karışık sinyaller vermeye devam ettiğini kaydeden analistler, enflasyon ve resesyon ikileminin sınırlı da olsa yatırımcı kararları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de, Avro Bölgesinde, Almanya'da ve İngiltere'de açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.