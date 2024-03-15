CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 15 Mart 2024 12:17

Son Güncelleme Tarihi 15 Mart 2024 12:17

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi kapanış rakamına yakın 506 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 primle 17.944 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi kapanış rakamının hemen altında 7.740 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1'e yakın artışla 33.803 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 10.522 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yataya yakın 8.166 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi düşüş eğiliminde hareket ederek 1,0880'den işlem görüyor.

ABD'de dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen Üretici Fiyat Endeksi verileri sonrası ABD Merkez Bankasının faiz indirimine bu yılın ilk yarısında başlama ihtimalinin zayıflaması, pay piyasalarında risk iştahının azalmasına neden oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, faizler konusunda haziran ayında alınacak kararı desteklediklerini belirtirken, ECB Üyesi Klaas Knot, ilk faiz indirimi için kişisel olarak haziran ayını işaretlediğini bildirdi.

İngiltere tarafında 11-14 mart tarihlerinde gerçekleştirilen piyasa anketinde, İngiltere Merkez Bankasının eylül sonuna kadar en az bir kez faiz indireceği, ilk indirimin ise üçüncü çeyrekte yapılabileceği tahmin edildi.

Öte yandan, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, rakip olarak nitelendirdiği Rusya'nın savaşı kazanması halinde Avrupa'nın kredibilitesinin sıfıra ineceğini söyledi.

Analistler günün geri kalanında ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi ile Michigan Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Yabancılar geçen hafta 292,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar geçen hafta 292,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı 14 Mart 2024 15:19
Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta yükseldi Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta yükseldi 14 Mart 2024 15:16
Merkez Bankası rezervleri 130,5 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 130,5 milyar dolar oldu 14 Mart 2024 15:12
Küresel petrol arzı günlük 340 bin varil arttı Küresel petrol arzı günlük 340 bin varil arttı 14 Mart 2024 13:34
ECB üyesi ’2 kez faiz indirmeliyiz’ diyerek açıkladı ECB üyesi '2 kez faiz indirmeliyiz' diyerek açıkladı 14 Mart 2024 12:07
Çin’in devlet fonları 50 milyar dolar tutarında hisse aldı Çin'in devlet fonları 50 milyar dolar tutarında hisse aldı 14 Mart 2024 12:04
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor 14 Mart 2024 10:37
Japonya yabancı hisse senetlerini borç vermeye yeniden başlayacak Japonya yabancı hisse senetlerini borç vermeye yeniden başlayacak 14 Mart 2024 08:45
Bitcoin fiyatı yeni zirveler görmeye devam ediyor Bitcoin fiyatı yeni zirveler görmeye devam ediyor 14 Mart 2024 08:42
S&P Global Arjantin’in kredi notunu indirdi S&P Global Arjantin'in kredi notunu indirdi 14 Mart 2024 08:40
JPMorgan ons altının 2500 dolara ulaşmasını bekliyor JPMorgan ons altının 2500 dolara ulaşmasını bekliyor 14 Mart 2024 08:37
AB üyeleri ilaçlarda temel veri korumasında anlaştı AB üyeleri ilaçlarda temel veri korumasında anlaştı 14 Mart 2024 08:34
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,12
%0,512
ALTIN
997,54
%-0,2464
BORSA
995,78
%-0,4219
EURO
995,71
%-0,4291
DOLAR
1.157,55
%15,7548
ALTIN
978,73
%-2,1266
BORSA
1.130,27
%13,0268
EURO
1.122,67
%12,2668
DOLAR
1.226,20
%22,6197
ALTIN
976,80
%-2,3198
BORSA
1.158,76
%15,8756
EURO
1.133,64
%13,3636
DOLAR
2.071,62
%107,1622
ALTIN
1.701,76
%70,1764
BORSA
1.790,59
%79,0592
EURO
1.736,97
%73,6969
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler