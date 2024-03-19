CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2024 12:25

Son Güncelleme Tarihi 19 Mart 2024 12:25

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 503,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 17.923 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1'e yakın artışla 7.726 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 33.903 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 10.610 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi kapanışın hemen üzerinde 8.150 puanda bulunuyor.

Avro dolar paritesi yüzde 0,2'ye yakın düşüşle şu sıralarda 1,0850 seviyesinde işlem görüyor.

Dünya genelinde önemli merkez bankaları politika faizlerini yüksek seviyelerde tutmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağı en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Fed'in yarın yapılacak toplantısında faizde değişiklik beklemeyen analistler, ay başında yüzde 70 ihtimalle fiyatlanan haziran ayında faiz indirimi beklentisinin yüzde 50 seviyelerine gerilediği ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın yarın vereceği mesajlar da piyasaların odağında yer alıyor. İngiltere Merkez Bankasının (BoE) perşembe günü vereceği faiz kararı yakından izlenecek. Piyasalar, BoE'nin faiz indirimine Fed ve ECB'nin ardından ağustos ayında başlayacağı ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası, politika faizini 17 yılın ardından artırdı ve önde gelen merkez bankaları arasında negatif faiz politikasını terk eden son banka oldu.

İlginizi Çekebilir
Emtia piyasasında yükseliş eğilimi sürüyor Emtia piyasasında yükseliş eğilimi sürüyor 18 Mart 2024 11:09
Kısa vadeli dış borç stoku ocakta azaldı Kısa vadeli dış borç stoku ocakta azaldı 18 Mart 2024 10:38
Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti 18 Mart 2024 10:35
Çin ekonomisinde kırılganlığın izleri sürüyor Çin ekonomisinde kırılganlığın izleri sürüyor 18 Mart 2024 09:55
Altın Fed’i bekliyor! İslam Memiş altın gram fiyatı için o günü işaret etti: 2500 liraya mı gidiyor? Altın Fed’i bekliyor! İslam Memiş altın gram fiyatı için o günü işaret etti: 2500 liraya mı gidiyor? 18 Mart 2024 08:56
BOJ faiz kararı öncesi Nikkei 225 Endeksi yükseldi BOJ faiz kararı öncesi Nikkei 225 Endeksi yükseldi 18 Mart 2024 08:53
Çin’de emlak yatırımlarında daralma yavaşladı Çin'de emlak yatırımlarında daralma yavaşladı 18 Mart 2024 08:54
BOJ’dan 17 yıl sonra ilk kez faiz artırması bekleniyor BOJ'dan 17 yıl sonra ilk kez faiz artırması bekleniyor 18 Mart 2024 08:51
Çin’in büyümesinin beklentileri aşması petrol fiyatlarını yükseltti Çin'in büyümesinin beklentileri aşması petrol fiyatlarını yükseltti 18 Mart 2024 08:46
Bitcoin kayıplarını geri topladı: 68 bin doların üzerinde Bitcoin kayıplarını geri topladı: 68 bin doların üzerinde 18 Mart 2024 08:44
Altının gramı 2 bin 236 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 236 liradan işlem görüyor 18 Mart 2024 11:33
Fed, faizleri uzun süre yüksek tutmak zorunda kalacak "Fed, faizleri uzun süre yüksek tutmak zorunda kalacak" 18 Mart 2024 08:42
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.015,57
%1,5573
DOLAR
1.015,45
%1,5449
EURO
1.001,20
%0,1198
BORSA
998,82
%-0,1185
ALTIN
1.149,27
%14,9274
DOLAR
1.154,22
%15,4215
EURO
962,46
%-3,7543
BORSA
1.154,74
%15,4742
ALTIN
1.160,50
%16,0502
DOLAR
1.183,31
%18,3306
EURO
949,13
%-5,0874
BORSA
1.223,23
%22,3225
ALTIN
1.778,13
%77,8134
DOLAR
1.828,53
%82,8528
EURO
1.754,32
%75,4317
BORSA
2.066,60
%106,6602
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler