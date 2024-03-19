Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 503,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 17.923 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1'e yakın artışla 7.726 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 33.903 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 10.610 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi kapanışın hemen üzerinde 8.150 puanda bulunuyor.

Avro dolar paritesi yüzde 0,2'ye yakın düşüşle şu sıralarda 1,0850 seviyesinde işlem görüyor.

Dünya genelinde önemli merkez bankaları politika faizlerini yüksek seviyelerde tutmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağı en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Fed'in yarın yapılacak toplantısında faizde değişiklik beklemeyen analistler, ay başında yüzde 70 ihtimalle fiyatlanan haziran ayında faiz indirimi beklentisinin yüzde 50 seviyelerine gerilediği ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın yarın vereceği mesajlar da piyasaların odağında yer alıyor. İngiltere Merkez Bankasının (BoE) perşembe günü vereceği faiz kararı yakından izlenecek. Piyasalar, BoE'nin faiz indirimine Fed ve ECB'nin ardından ağustos ayında başlayacağı ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası, politika faizini 17 yılın ardından artırdı ve önde gelen merkez bankaları arasında negatif faiz politikasını terk eden son banka oldu.