CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları bölgede açıklanacak enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izliyor.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Şubat 2026 12:43

Son Güncelleme Tarihi 04 Şubat 2026 12:44

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 616,8 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artışla 10.369 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,5 artışla 8.219 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi önceki kapanışının hemen altında 18.116 puan seviyesinde bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 24.706 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 45.321 puandan işlem görüyor.

Avro Bölgesi'nde yatırımcıların odağı değerli metallerdeki satış dalgasının bitmesinin ardından tekrar şirket bilançolarına çevrilirken, bölgede yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde bugünkü enflasyon verisi yakından takip ediliyor.

Hafta boyunca bölgede birçok şirketin bilançolarını açıklaması bekleniyor.

İsviçre merkezli UBS bankası, varlık yönetimi ve yatırım bankacılığı bölümlerindeki güçlü performanslarla net karında tahminleri aşan yüzde 56'lık bir artış kaydetti.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan İsviçreli banka, 2026'da en az 3 milyar dolar değerinde hisse geri alımı planını da duyurdu. Bu miktar, geçen yıl geri aldığı tutarla aynı ve banka daha fazlasını yapmayı hedefliyor.

Fransız banka Credit Agricole, dördüncü çeyrek net gelirinin yüzde 24 düştüğünü bildirdi. Bunlarla birlikte, bugün ABD'li teknoloji devi Alphabet'in bilançosu da yakından takip edilecek.

Alphabet'in gelirinde yüzde 15,5'lik bir artışla 111,37 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Yatırımcılar, şirketin 2026 harcama planlarına, bulut hizmetleri talebine yönelik görünümüne ve yapay zeka kapasite kısıtlamaları hakkındaki güncellemelere odaklanacak.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 03 Şubat 2026 10:12
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 03 Şubat 2026 10:09
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 03 Şubat 2026 09:31
ABD-İran gerilimiyle 70 doları aşan petrol düşüş seyrini sürdürüyor ABD-İran gerilimiyle 70 doları aşan petrol düşüş seyrini sürdürüyor 03 Şubat 2026 09:25
Moody’s: ABD’nin tarife indirimi Hindistan ihracatını hızlandıracak Moody’s: ABD’nin tarife indirimi Hindistan ihracatını hızlandıracak 03 Şubat 2026 09:22
Bakır fiyatları düşüşlerin ardından destek buldu Bakır fiyatları düşüşlerin ardından destek buldu 03 Şubat 2026 09:18
Piyasalarda risk iştahı yeniden yükseldi Piyasalarda risk iştahı yeniden yükseldi 03 Şubat 2026 09:11
Elon Musk’tan uzayda yapay zekâ hamlesi: SpaceX, 250 milyar dolara xAI’ı bünyesine kattı Elon Musk’tan uzayda yapay zekâ hamlesi: SpaceX, 250 milyar dolara xAI’ı bünyesine kattı 03 Şubat 2026 09:05
Küresel tahvil ihraçları 1 trilyon dolara ulaştı Küresel tahvil ihraçları 1 trilyon dolara ulaştı 03 Şubat 2026 09:05
Bitcoin’de satış dalgası: Likidasyonlar milyar dolara dayandı Bitcoin’de satış dalgası: Likidasyonlar milyar dolara dayandı 03 Şubat 2026 09:01
Fed: Bankalar bu yıl kredi talebinin artmasını bekliyor Fed: Bankalar bu yıl kredi talebinin artmasını bekliyor 03 Şubat 2026 08:54
Avustralya Merkez Bankası’ndan enflasyona karşı faiz artışı Avustralya Merkez Bankası’ndan enflasyona karşı faiz artışı 03 Şubat 2026 08:52
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.846,6600 Değişim 152,43 Son veri saati:
Düşük 13845,75 Yüksek 13998,18
Açılış
43,5111 Değişim 0,0365 Son veri saati:
Düşük 43,4785 Yüksek 43,515
Açılış
51,4596 Değişim 0,1475 Son veri saati:
Düşük 51,4008 Yüksek 51,5483
Açılış
7.078,2450 Değişim 255,102 Son veri saati:
Düşük 6868,798 Yüksek 7123,9
Açılış
124,7780 Değişim 10,4549 Son veri saati:
Düşük 116,5541 Yüksek 127,009
Açılış
BİST En Aktif Hisseler