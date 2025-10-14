Avrupa borsaları negatif seyrediyor

CANLI BORSA
Avrupa borsalarında, ABD ile Çin arasındaki ticari belirsizlikler ve Fransa'daki siyasi gelişmelerin etkisiyle negatif bir seyir öne çıkıyor.

Oluşturma Tarihi 14 Ekim 2025 10:53

Saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşüşle 563 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 azalışla 24.204 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 9.426 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,2 gerilemeyle 41.675 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 azalışla 15.499 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 7.877 puan seviyesinde.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilere yönelik belirsizlikler yatırımcıların yön bulmasını zorlaştırırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı jerome Powell ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in bugün yapacağı açıklamalar Avrupa tarafında yakından takip ediliyor.

Bölge borsalarında temkinli bir seyir öne öne çıkarken, Fransa'daki siyasi belirsizliğin piyasalardaki etkisi sürüyor. Ülkede geçen hafta kısa süre görevde kaldıktan sonra istifa eden ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeniden başbakanlığa atanan Sebastien Lecornu, yeni kabinesini kurmasının ardından bugün ilk toplantısını gerçekleştirerek bütçe planlarını açıklayacak.

Makroekonomik veri tarafında, İngiltere'de haziran-ağustos döneminde işsizlik, beklentilerin üzerinde artarak yüzde 4,8'e yükseldi. Almanya'da ise eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,4 artışla beklentilere paralel gerçekleşti.

Günün geri kalanında, merkez bankası başkanlarından gelecek açıklamaların yanı sıra Avro Bölgesi ve Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi ile IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarının sonuçları takip edilecek.

