Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsalarında, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin uzayabileceği ve etkilerinin küresel düzeyde yayılabileceği endişesinin etkisiyle negatif bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2025 10:55

Avrupa borsalarında saat 10.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 567 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 24.097 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 9.402 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 41.826 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 15.495 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.064 puan seviyesinde bulunuyor.

Bölgede, piyasalardaki ticaret gerilimine ek olarak Fransa'daki siyasi gelişmeler de yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Ülkede Sosyalist Parti, hükümeti düşürmemek için emeklilik reformunun derhal ve tamamen askıya alınmasını talep ediyor.

Muhalefet yeni hükümeti düşürmek için bu hafta Ulusal Meclis'e 2 ayrı gensoru önergesi sunmuştu. Söz konusu gensoru önergelerinin, bugün Ulusal Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

Analistler, Fransa'da siyasi istikrara yönelik endişelerin sürdüğünü, gelecek dönemde muhalefet ve hükümet arasındaki anlaşmazlıkların tekrar hükümetin düşmesine neden olabileceğini söyledi.

Bugün ağustos ayına ilişkin Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de devam eden IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarından gelecek haber akışının da izleneceğini kaydetti.

