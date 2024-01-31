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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 31 Ocak 2024 11:37

Son Güncelleme Tarihi 31 Ocak 2024 11:37

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 487 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 16.976 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.679 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 30.691 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.046 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 7.692 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1,0810'da seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini söyledi.

Fed'in bu akşam politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, yıl başında bankanın yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indirimini martta yapacağının öngörüldüğünü buna karşın açıklanan makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleriyle birlikte bu fiyatlamaların yüzde 88 ihtimalle mayısa taşındığını dile getirdi.

Avrupa'da bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bölge genelinde enflasyon baskılarının devam ettiğine dikkati çekerek, bugün Almanya'da açıklanacak verilerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini bildirdi.

Dün açıklanan veriler göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış gayrisafi yurt içi hasılan (GSYH), 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sabit kalırken Almanya'da geçen yılın son çeyreğinde GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daraldı.

Almanya'da aralık ayına ilişkin perakende satışlar aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 1,7 azaldı. İngiltere'de ise ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksi aylık yüzde 0,7 artarken, yıllık yüzde 0,2 azaldı.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de ADP özel sektör istihdamı verisinin takip edileceğini dile getirdi.

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