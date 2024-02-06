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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2024 11:44

Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2024 11:44

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 486 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 16.948 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 7.677 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 primle 31.127 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 9.979 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 7.629 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0760'da seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlamasını geciktireceği endişeleriyle dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Avrupa tarafında da Avro Bölgesi'nde açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller veriyor.

Buna göre, hizmet sektörü ve bileşik PMI ocakta Almanya'da sırasıyla 47,7 ve 47, Avro Bölgesi'nde ise 48,4 ve 47,9 seviyesinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda ise yüzde 10,6 gerilemeye işaret etse de, para piyasalarında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) nisanda faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamalar yüzde 75'ten yüzde 66'ya indi.

Bugün açıklanan verilere göre ise Almanya'da aralık ayına ilişkin fabrika siparişleri yüzde 8,9 arttı.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde perakende satışların takip edileceğini dile getirdi.

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