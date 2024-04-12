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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe alıcılı seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 12 Nisan 2024 10:27

Son Güncelleme Tarihi 12 Nisan 2024 10:27

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 yükselişle 508 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 primle 18.128 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 7.990 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1'e yakın artışla 34.034 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1'lik yükselişle 8.103 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 artışla 10.723 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1,686 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), verileri sonrası karışık bir seyir izlenirken Avrupa borsaları Avrupa Merkez Bankasının (ECB) dünkü faiz kararı sonrasında bugüne yükselişle başladı.

ABD'de dün açıklanan ÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, beklenenden güçlü gelen tüketici enflasyonuna ilişkin verilerin ardından tahminlerin altında kalan üretici fiyatlarındaki artışın yatırımcıların enflasyona ilişkin endişelerini bir miktar hafiflemesine karşın ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz oranlarını düşürmek için acele etmeye gerek olmadığına yönelik görüşlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Öte yandan ECB, beklentiler doğrultusunda refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75'te sabit bıraktı.

Karar sonrası konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun gelecek yıl hedef doğrultusunda düşmesini beklediklerini ifade ederken faiz indirim kararı almak için enflasyonun bütün unsurlarının yüzde 2'ye inmesini beklemeyeceklerini vurguladı.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 0,4 yıllık 2,2 ile beklentilere paralel gelirken İngiltere'de sanayi üretimi şubatta aylık yüzde 1,1 yıllık 1,4 artış gösterdi.

İngiliz ekonomisi şubatta beklentilere paralel şekilde yüzde 0,1 büyüme gösterdi. Ülkede, 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 ve son çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak yılın ikinci yarısını teknik resesyonda geçirmişti.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Michigan Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini belirtti.

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