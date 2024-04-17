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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2024 10:44

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2024 10:44

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 primle 498 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 17.786 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.819 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 33.485 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.971 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 10.553 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0630 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu sözle yönlendirmelerinin ardından bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına ilişkin endişelerin artmasıyla satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Avrupa borsaları dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Christine Lagarde'ın güvercin tondaki açıklamalarının ardından pozitif seyrediyor.

Fed Başkanı Powell, dün yaptığı konuşmasında, son açıklanan enflasyon verilerine dikkati çekerek politika faizinin öngörülenden daha uzun süre yüksek kalabileceği sinyalini vermiş, Lagarde de Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları kapsamında verdiği röportajda, daha ılımlı bir sıkı para politikasına doğru ilerlediklerini belirtmişti.

Lagarde, "Beklentilerimize göre ilerleyen bir dezenflasyon süreci olduğunu gözlemliyoruz. Bu dezenflasyon sürecine ilişkin biraz daha güven oluşturmamız gerekiyor ancak beklentilerimize göre hareket ederse ve büyük bir şok yaşamazsak, daha ılımlı bir sıkı para politikası noktasına doğru ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, İngiltere tarafında bugün açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 3,2 ile Eylül 2021'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi. İngiltere Başbakan Rishi Sunak, X hesabından yaptığı açıklamada, enflasyonun tekrar düşüş kaydettiğini belirterek, "Enflasyon şu anda yüzde 3,2 ile son 2,5 yılın en düşük seviyesinde." ifadesini kullandı.

Analistler, Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade ederek martta yıllık bazda yüzde 2,4 artış beklediklerini bildirdi.

Bugün ayrıca ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu takip edilecek.

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