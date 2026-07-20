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Bakan Kurum'dan Tuzla paylaşımı: Mutlu sonla biten bir kentsel dönüşüm hikayesi daha...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına işaret ederek “Mutlu sonla biten bir kentsel dönüşüm hikayesi daha... Milletimizin yüzü gülünce bize dünyalar verilmiş gibi oluyor” notuyla Tuzla’da tamamlanan Has Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum’dan Tuzla paylaşımı: Mutlu sonla biten bir kentsel dönüşüm hikayesi daha...

Oluşturma Tarihi 20 Temmuz 2026 14:10

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca İstanbul'un Tuzla ilçesinde yürütülen Has Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 232'si konut, 31'i iş yeri olmak üzere 263 bağımsız bölümün inşası tamamlandı. Tuzla'da rezerv yapı alanı dönüşümüne örnek teşkil eden proje kapsamında; depreme dayanıklı, enerji dostu, yeşil alanları ve parklarıyla modern yaşam alanları inşa edildi. Hak sahipleri mart ayı itibarıyla yeni evlerine taşınmaya başladı.

"EVİNE GÜVENMEYENLER GİTSİN BAŞVURSUN"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yeni evlerine kavuşan vatandaşların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Mutlu sonla biten bir kentsel dönüşüm hikayesi daha... Milletimizin yüzü gülünce bize dünyalar verilmiş gibi oluyor" ifadelerine yer verdi.

Hak sahiplerinden Sıdıka Koca, evlerinin daha önce depreme dayanıksız olduğunu belirterek, "Bizim evlerimiz çürümüştü, o dönem bütün demirleri çıkmıştı. Millet belediyeye gitti, şikayet etti. Belediye başkanının kararıyla bu evden çıktık. Allah razı olsun. İyi ki de çıkmışız. Bizi çürük binadan kurtardılar. Bin şükür; gönül rahatlığıyla uyuyorum, Sanki bütün dünyayı bana vermişler gibi oldum. Ödemeler de iyi insanı boğmuyor. Evleri çürük olanlar, evine güvenmeyenler devlete gitsin başvursun, evini yenilesin. Ben tavsiye ederim. Devlet bizim babamız. Devlet bizim iyiliğimizi ister. Devlet bizim perişan olmamızı istemez" dedi.

Sıdıka Koca'nın eşi Muzaffer Koca ise anahtarını aldıktan sonraki yaşadığı duyguyu, "Devletimiz Allah razı olsun buraya el attı. Rezerv alanlarını yaptı. Binamızı yaptı, teslim etti, biz anahtarımızı aldık. Evime girdim duygulandım. Yani ağladım, kendi evime geldiğim için göz yaşlarımı tutamadım" sözleriyle anlattı.

"KAFAMIZI RAHATÇA KOYUP YATABİLECEĞİMİZ EVLERİMİZ OLDU"

Görüntülerde yer alan Mesut Keleş binaların teknik denetimlerle inşa edildiğini vurgulayarak, "Binalar TOKİ müşavirleriyle beraber yapılan çalışmalarla, onların istedikleri şekilde yapıldı. Yani gayet düzgün bir şekilde yapıldı. Kafamızı rahatça koyup yatabileceğimiz evlerimiz oldu. Bu dönüşüm olmasaydı kim bilir kaç kişi ölecekti?" diye konuştu. Nigar Lale de yeni konutların konforunu, "Cennet gibi. Birazcık bu odada uyurum. Biraz geçerim diğer odada uyurum. Biraz geçerim çocuk odasında uyurum. Şahane oldu…" sözleriyle anlattı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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