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Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 74 milyar 781 milyon lira artarak 11 trilyon 107 milyar 239 milyon liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 23 Kasım 2023 15:03

Son Güncelleme Tarihi 23 Kasım 2023 15:03

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Kasım itibarıyla 74 milyar 781 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 32 milyar 458 milyon liradan 11 trilyon 107 milyar 239 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 358 milyar 10 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,6 artan bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 trilyon 318 milyar 214 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 456 MİLYAR 949 MİLYON LİRAYA GERİLEDİ

Bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 17 Kasım itibarıyla 6 milyar 668 milyon lira azalışla 1 trilyon 455 milyar 949 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 441 milyar 85 milyon lirası konut, 89 milyar 290 milyon lirası taşıt ve 925 milyar 575 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 13 milyar 116 milyon lira artarak 1 trilyon 308 milyar 659 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalışla 1 trilyon 11 milyar 420 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 448 milyar 961 milyon lirasını taksitli, 562 milyar 458 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar 131 milyon lira artarak 175 milyar 653 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 146 milyar 561 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 20 milyar 263 milyon lira artarak 2 trilyon 371 milyar 602 milyon lira oldu.

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