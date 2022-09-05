Teknoloji odaklı KOBİ'lere dönük olarak kurulan Beijing Borsası'nda hisseleri işlem gören şirket sayısı ağustos sonu itibarıyla 110'a çıkarken, bu şirketlerin piyasa değeri 200 milyar yuan (29 milyar dolar) oldu. Borsada işlem gören şirketlerin yüzde 77'sini KOBİ'ler oluşturuyor.

Borsaya kote olan şirketler 23,5 milyar yuanın üzerinde gelir elde etti. Rakamlar, halka arz edilen her şirketin yatırımcılardan ortalama 210 milyon yuan topladığını gösteriyor. Beijing Borsası'nda yakın zamanda çeşitlendirilmiş bir işlem mekanizması uygulanacak, yatırımcı sayısını artırmak için bazı teşvik mekanizmaları kullanılacak, küçük yatırımcının riskini azaltacak önlemler de hayata geçirilecek.