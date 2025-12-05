Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 579,7 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 23.959 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 primle 9.725 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 8.141 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 43.598 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 16.797 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan veriler, istihdam piyasasında beklentilerin üzerinde soğuma sinyalleri verirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 9-10 Aralık'taki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 88 olarak öne çıkıyor.

DONDURULAN RUS VARLIKLARI HEM SİYASİ HEM DE EKONOMİK GÜNDEMİ MEŞGUL EDİYOR

Avrupa tarafında dondurulan Rus varlıklarına ilişkin haber akışı hem siyasi hem de ekonomik gündemde temel rol oynuyor. Belçika Başbakanı Bart de Wever, dün verdiği bir röportajda, "Rusya'nın Ukrayna'da yenilgiye uğrayacağına inanmak tam bir yanılsama, bir masal." ifadesini kullanırken, Rus varlıklarına el konulması halinde, Rusya'nın da bazı Batı varlıklarına el koyabileceği uyarısını yaptı.

Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına el konulması ve Ukrayna'ya kullandırılması planının "güzel bir hikaye olabileceğini" belirten De Wever, "Ancak başka bir ülkenin dondurulmuş varlıklarını, egemen servet fonlarını almak ya da çalmak, daha önce hiç yapılmış bir şey değil." diye konuştu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise bugün Norveç'e yapılması planlanan gezisini Rusya'nın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili görüşmeler nedeniyle erteledi. Başbakan Merz, bunun yerine Brüksel'e giderek Belçika Başbakanı De Wever ile görüşecek. Görüşmeye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katılması bekleniyor.

RUSYA'NIN 258 MİLYAR AVROSU BELÇİKA'DA TUTULUYOR

AB ülkeleri, savaş nedeniyle 210 milyar avrosu Rusya Merkez Bankasının olmak üzere 300 milyar avroya yakın Rus varlığını dondurmuş durumda.

Menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'a ev sahipliği yapan Belçika, AB ülkeleri arasında en fazla Rus varlığının dondurulduğu ülke konumunda yer alıyor. Belçika'da dondurulmuş veya hareketsizleştirilmiş 258 milyar avroluk Rus varlığı bulunuyor.

Bunun 65 milyar avroluk kısmını dondurulmuş varlıklar, 193 milyar avroluk kısmını da Rusya Merkez Bankasının hareketsizleştirilmiş işlemleri oluşturuyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak 3. çeyreğe ilişkin büyüme verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.