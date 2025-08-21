Borsa güne artışla başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 yükselişle 11.195,98 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazanarak 11.134,73 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,25 puan ve yüzde 0,55 artışla 11.195,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,37 ile tekstil deri, tek kaybettiren ise yüzde 0,07 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, bugün ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

