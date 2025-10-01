Borsa güne düşüşle başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 düşüşle 10.992,82 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybederek 11.012,12 puandan tamamlamıştı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,31 puan ve yüzde 0,18 azalışla 10.992,82 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,58 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 5,57 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması sonrası karışık bir seyir öne çıkarken, Asya'da Çin ve Hong Kong'da piyasaların kapalı olması nedeniyle bölge genelinde işlem hacmi düşük seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.200 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

