CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselerek 10.098,61 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2024 10:08

Son Güncelleme Tarihi 14 Mayıs 2024 10:08

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,63 puan ve yüzde 0,42 artarak 10.098,61 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,67 ile inşaat oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,59 azalışla 10.055,98 puanla günü tamamladı.

ABD ekonomisinde bugünden itibaren açıklanmaya başlayacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.

Yurt içinde dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik" paketini açıkladı.

"FİYAT İSTİKRARI BUNUN EN ÖNEMLİ BİLEŞENİDİR"

Şimşek, yaptığı konuşmada, en önemli önceliklerinin hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkartmak olduğunu belirterek, "Enflasyonu düşük tek hanelere indirmek. Refah için, sürdürülebilir yüksek büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmazdır. Fiyat istikrarı bunun en önemli bileşenidir." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz ise, "Açıkladığımız 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik' paketi kamu harcamalarını azaltırken, yurt içi tasarruflarımızı artırarak cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek." ifadesini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
BOJ alacağı devlet tahvili miktarını azalttı BOJ alacağı devlet tahvili miktarını azalttı 13 Mayıs 2024 09:35
Biden Çin tarifelerini bu hafta açıklayacak Biden Çin tarifelerini bu hafta açıklayacak 13 Mayıs 2024 09:32
Yeni Zelanda’da enflasyon beklentileri düşüyor Yeni Zelanda'da enflasyon beklentileri düşüyor 13 Mayıs 2024 09:27
İngiltere’de işverenlerin ücret artışı planları değişmedi İngiltere'de işverenlerin ücret artışı planları değişmedi 13 Mayıs 2024 09:24
Çin tahvil satışına 17 Mayıs’ta başlayacak Çin tahvil satışına 17 Mayıs'ta başlayacak 13 Mayıs 2024 09:29
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı 13 Mayıs 2024 09:34
Irak petrol üretim kesintisini kabul etmeyecek Irak petrol üretim kesintisini kabul etmeyecek 13 Mayıs 2024 09:20
Avustralya’da iş dünyası güveni sabit kaldı Avustralya'da iş dünyası güveni sabit kaldı 13 Mayıs 2024 09:17
Çip üretimi için küresel mücadele yoğunlaştı Çip üretimi için küresel mücadele yoğunlaştı 13 Mayıs 2024 09:13
ABD’nin federal bütçe açığı azaldı ABD'nin federal bütçe açığı azaldı 13 Mayıs 2024 09:03
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 13 Mayıs 2024 13:17
Blackrock: Yenin gelecekteki performansı Fed’in eylemlerine bağlı Blackrock: Yenin gelecekteki performansı Fed'in eylemlerine bağlı 13 Mayıs 2024 09:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,34
%0,4342
EURO
1.002,26
%0,2261
ALTIN
1.001,87
%0,187
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.107,92
%10,7918
EURO
1.252,41
%25,2408
ALTIN
1.110,57
%11,0574
DOLAR
978,51
%-2,1495
BORSA
1.135,84
%13,5843
EURO
1.326,68
%32,6683
ALTIN
1.121,42
%12,1424
DOLAR
1.024,64
%2,4637
BORSA
1.755,19
%75,5185
EURO
2.241,39
%124,1391
ALTIN
1.718,26
%71,8257
DOLAR
2.096,91
%109,6914
BORSA
BİST En Aktif Hisseler