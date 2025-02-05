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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 9.821,60 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2025 10:01

Son Güncelleme Tarihi 05 Şubat 2025 10:02

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,50 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.821,60 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,44 ile iletişim olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,25 ile sigorta oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,33 değer kazanarak 9.807,10 puandan tamamladı.

ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin haber akışı fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, küresel piyasalarda bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesinin yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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