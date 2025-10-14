CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 10.567,66 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 14 Ekim 2025 10:03

Son Güncelleme Tarihi 14 Ekim 2025 10:15

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kaybederek 10.556,18 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,47 puan ve yüzde 0,11 artışla 10.567,66 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,15 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,54 ile taş toprak olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 0,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik uzlaşmacı açıklamalarına rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantılarının takip edileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı haftaya gerilemeyle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya gerilemeyle başladı 13 Ekim 2025 09:35
Piyasalar, ticari gerginliklerle negatif seyrediyor Piyasalar, ticari gerginliklerle negatif seyrediyor 13 Ekim 2025 09:27
ABD ile Çin arasındaki gerilim, ekonomi ve teknolojinin farklı cephelerinde tırmanıyor ABD ile Çin arasındaki gerilim, ekonomi ve teknolojinin farklı cephelerinde tırmanıyor 11 Ekim 2025 11:34
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarına odaklandı Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı 11 Ekim 2025 11:20
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 580 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 5 milyon 580 bin liraya çıktı 10 Ekim 2025 16:59
New York borsası artışla açıldı New York borsası artışla açıldı 10 Ekim 2025 16:57
AB, 6 yapay zeka fabrikası daha kuracak AB, 6 yapay zeka fabrikası daha kuracak 10 Ekim 2025 15:03
Çin’den ABD’li çip üreticisine anti-tekel soruşturması Çin'den ABD'li çip üreticisine anti-tekel soruşturması 10 Ekim 2025 14:58
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 10 Ekim 2025 13:18
Brent petrolün varili 64,77 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 64,77 dolardan işlem görüyor 10 Ekim 2025 09:55
Deutsche Bank, mühendislik şirketleri için hedef fiyatlarını revize etti Deutsche Bank, mühendislik şirketleri için hedef fiyatlarını revize etti 10 Ekim 2025 09:35
Çin’in ihracat büyümesi eylülde hızlandı Çin'in ihracat büyümesi eylülde hızlandı 10 Ekim 2025 09:02
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler