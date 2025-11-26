Borsa güne yükselişle başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 yükselişle 10.874,18 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 26 Kasım 2025 10:02

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,28 değer kaybederek 10.857,17 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,02 puan ve yüzde 0,16 artışla 10.874,18 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,16 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,09 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,39 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonist sinyaller vermemesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" konulu canlı yayını yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvurular ve Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

