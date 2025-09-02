CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kaybederek 11.274,64 puana indi.

Oluşturma Tarihi 02 Eylül 2025 13:14

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,31 puan ve yüzde 0,05 azalışla 11.274,64 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 55,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi ise yüzde 0,02 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazanan yüzde 2,34 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen yüzde 1,3 ile gıda, içecek oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcılar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklanırken, güne alış ağırlıklı bir seyirle başlayan BIST 100 endeksi, 11.331,63 puana kadar yükselmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçti ve günün ilk yarısını önceki kapanışının altında tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyelerinin destek, 11.400 ve 11.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 30 Ağustos 2025 09:07
AB duyurdu: 150 milyar avroluk savunma fonuna talep tam AB duyurdu: 150 milyar avroluk savunma fonuna talep tam 29 Ağustos 2025 16:54
ABD’de mal ticareti açığı temmuzda arttı ABD'de mal ticareti açığı temmuzda arttı 29 Ağustos 2025 16:47
Bankacılık sektörü net karı 479,2 milyar lira Bankacılık sektörü net karı 479,2 milyar lira 29 Ağustos 2025 14:33
Putin, Fransız şirketi Air Liquide’in Rusya’daki varlıklarını devretti Putin, Fransız şirketi Air Liquide'in Rusya'daki varlıklarını devretti 29 Ağustos 2025 14:20
ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışını onayladı ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışını onayladı 29 Ağustos 2025 14:11
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump’a dava açtı Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'a dava açtı 29 Ağustos 2025 12:18
ABD, Suriye’ye ihracatı kolaylaştıran yönetmelik yayımladı ABD, Suriye'ye ihracatı kolaylaştıran yönetmelik yayımladı 29 Ağustos 2025 11:57
Almanya’da perakende satışlar sert düştü Almanya'da perakende satışlar sert düştü 29 Ağustos 2025 10:00
Brent petrolün varili 67,68 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,68 dolardan işlem görüyor 29 Ağustos 2025 09:39
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay seyirde başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirde başladı 29 Ağustos 2025 09:31
Piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi Piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi 29 Ağustos 2025 09:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler