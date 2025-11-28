Borsa günün ilk yarısında geriledi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kaybederek 10.939,29 puana indi.

Oluşturma Tarihi 28 Kasım 2025 14:10

Son Güncelleme Tarihi 28 Kasım 2025 14:26

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,19 puan ve yüzde 0,06 azalışla 10.939,29 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 45,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 0,98 ile ulaştırma, en çok düşen ise yüzde 4,15 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler risk iştahını desteklerken, Japonya'dan gelen makro ekonomik veriler ve Çin'de emlak sektöründeki sorunların derinleşmesi risk iştahını sınırlıyor.

Analistler günün geri kalanında yurt içinde aylık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyeleri destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

