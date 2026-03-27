CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 değer kaybederek 12.639,66 puana indi.

AA

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2026 13:41

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,40 puan ve yüzde 0,69 azalışla 12.639,66 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 57,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,5, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti. Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 0,33 ile ticaret, en fazla düşen ise yüzde 2,47 ile madencilik oldu.

Orta Doğu'daki gerilimlerin nihai olarak sonlanacağına yönelik beklentilerin ötelenmesiyle küresel piyasalardaki risk algısı yüksek seyrediyor. Küresel piyasalara paralel BIST 100 endeksi de günün ilk yarısını düşüşle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.800 ve 12.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.678,6700 Değişim 207,58 Son veri saati:
Düşük 12617,43 Yüksek 12825,01
Açılış
44,4655 Değişim 0,1327 Son veri saati:
Düşük 44,3396 Yüksek 44,4723
Açılış
51,2587 Değişim 0,2250 Son veri saati:
Düşük 51,2452 Yüksek 51,4702
Açılış
6.329,3960 Değişim 149,453 Son veri saati:
Düşük 6247,364 Yüksek 6396,817
Açılış
98,3563 Değişim 4,2254 Son veri saati:
Düşük 96,4241 Yüksek 100,6495
Açılış
BİST En Aktif Hisseler