CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 yükselerek 9.879,39 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2024 13:19

Son Güncelleme Tarihi 04 Aralık 2024 13:20

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,16 puan artışla 9.879,39 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 42,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 azalırken, holding endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,26 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, Güney Kore'de dün artan siyasi tansiyonun sınırlı da olsa yatışmasıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in gelecek yıl izleyeceği yola ilişkin soru işaretleri de yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, bugün Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin bankanın gelecek dönem politikasına ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörürken, Türkiye'de ekonomik büyümenin yüzde 3,5 olmasını bekliyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de perakende satışlar düşüş gösterdi İngiltere'de perakende satışlar düşüş gösterdi 03 Aralık 2024 10:41
Çin Merkez Bankası destekleyici politikalar taahhüt etti Çin Merkez Bankası destekleyici politikalar taahhüt etti 03 Aralık 2024 10:38
Güney Kore’de enflasyon hedefin altında kaldı Güney Kore'de enflasyon hedefin altında kaldı 03 Aralık 2024 10:36
Petrol fiyatları dar bir aralıkta işlem görüyor Petrol fiyatları dar bir aralıkta işlem görüyor 03 Aralık 2024 09:18
Musk Trump samimiyeti Tesla’nın değerini yükseltti Musk Trump samimiyeti Tesla'nın değerini yükseltti 02 Aralık 2024 15:55
Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı sabit kaldı Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı sabit kaldı 02 Aralık 2024 14:39
Alman imalat sanayisi durgunluğunu yeni yıla taşıyor Alman imalat sanayisi durgunluğunu yeni yıla taşıyor 02 Aralık 2024 14:25
Emtia piyasasında tarife sarsıntısı Emtia piyasasında tarife sarsıntısı 02 Aralık 2024 11:15
Merkez bankaları para politikalarını gevşetmeyi sürdürüyor Merkez bankaları para politikalarını gevşetmeyi sürdürüyor 02 Aralık 2024 11:12
Kripto para piyasasında XRP rüzgarı Kripto para piyasasında XRP rüzgarı 02 Aralık 2024 09:43
BOJ Başkanı’ndan ücret eğilimleri açıklaması BOJ Başkanı'ndan ücret eğilimleri açıklaması 02 Aralık 2024 09:28
Avustralya’da konut satış değerlerinde sınırlı artış Avustralya'da konut satış değerlerinde sınırlı artış 02 Aralık 2024 09:26
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler