Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kazanarak 11.159,60 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 29 Eylül 2025 13:18

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,41 puan ve yüzde 0,08 artışla 11.159,60 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 67,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en fazla yükselen yüzde 1,49 ile ticaret, en çok düşen yüzde 6,09 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi güne negatif bir seyirle başlayarak, 11.087,87 puanı test etmesinin ardından gelen alımlarla günün ilk yarısını pozitif bir seyirde tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 artarak 98 oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de bekleyen konut satışları Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.050 ve 10.950 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

