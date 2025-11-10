CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,46 yükselişle 10.974,29 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2025 10:05

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 değer kaybederek 10.924,53 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,76 puan ve yüzde 0,46 artışla 10.974,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 artarken, holding endeksi yüzde 0,37 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,78 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmelerle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi, kasım ayı Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Japonya’dan Çin’e deniz ürünleri ihracatı yeniden başladı Japonya'dan Çin'e deniz ürünleri ihracatı yeniden başladı 07 Kasım 2025 11:33
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 07 Kasım 2025 10:09
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 07 Kasım 2025 09:59
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 07 Kasım 2025 09:36
Brent petrolün varili 63,65 dolar Brent petrolün varili 63,65 dolar 07 Kasım 2025 09:31
ABD verilerine ilişkin belirsizlikler piyasalarda risk iştahını sınırlıyor ABD verilerine ilişkin belirsizlikler piyasalarda risk iştahını sınırlıyor 07 Kasım 2025 09:17
ABD tatil sezonu satışları 1 trilyon doları aşacak ABD tatil sezonu satışları 1 trilyon doları aşacak 07 Kasım 2025 08:33
Çin’in ihracatı ekimde daraldı Çin'in ihracatı ekimde daraldı 07 Kasım 2025 08:27
Trump duyurdu: ABD ile Özbekistan arasında ticaret anlaşması imzalandı Trump duyurdu: ABD ile Özbekistan arasında ticaret anlaşması imzalandı 07 Kasım 2025 08:23
Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı 06 Kasım 2025 15:52
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 06 Kasım 2025 15:11
Yurt dışı yerleşiklerin hisse alımları belli oldu Yurt dışı yerleşiklerin hisse alımları belli oldu 06 Kasım 2025 15:08
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler