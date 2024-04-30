CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybederek 10.045,74 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,96 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 4,37 ile spor oldu.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2024 18:40

Son Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2024 18:40

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 109,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,96 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 4,37 ile spor oldu.

10.132,88 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 10.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik artan endişelere karşın yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıklarının ağırlıklı olarak beklentilerden iyi gelmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Yarın yurt içi piyasaların ve yurt dışında birçok borsanın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tatil olduğunu belirten analistler, Fed'in faiz kararı, ABD'de ADP istihdam raporu, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Yarın Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakıldığını ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında bulunacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
IMF: Asya Pasifik ekonomileri yumuşak inişe doğru ilerliyor IMF: Asya Pasifik ekonomileri yumuşak inişe doğru ilerliyor 30 Nisan 2024 09:00
ECB üyesi Knot faiz indirimi için Haziran’a dikkat çekti ECB üyesi Knot faiz indirimi için Haziran'a dikkat çekti 30 Nisan 2024 08:48
Çinli emlak geliştirici borç yeniden yapılandırma koşullarını revize etti Çinli emlak geliştirici borç yeniden yapılandırma koşullarını revize etti 30 Nisan 2024 08:54
ECB üyesi Guindos: Orta Doğu enflasyon üzerinde yukarı yönlü özel bir risk oluşturuyor ECB üyesi Guindos: Orta Doğu enflasyon üzerinde yukarı yönlü özel bir risk oluşturuyor 30 Nisan 2024 08:44
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 450 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 450 bin liraya geriledi 29 Nisan 2024 16:45
Altın gram fiyatı ibresini aşağı kırdı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 29 Nisan 2024 kaç TL? Altın gram fiyatı ibresini aşağı kırdı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 29 Nisan 2024 kaç TL? 29 Nisan 2024 16:33
Almanya’da yıllık enflasyon nisanda değişmedi Almanya'da yıllık enflasyon nisanda değişmedi 29 Nisan 2024 16:16
Nisan ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı Nisan ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı 29 Nisan 2024 14:54
AB otomobil üreticilerinden şarj istasyonu talebi AB otomobil üreticilerinden şarj istasyonu talebi 29 Nisan 2024 14:16
Avrupa’nın doğal gaz üretimi yüzde 8,2 azaldı Avrupa'nın doğal gaz üretimi yüzde 8,2 azaldı 29 Nisan 2024 11:39
Uzmanlar Fed faiz indirimi için tarih verdi Uzmanlar Fed faiz indirimi için tarih verdi 29 Nisan 2024 11:11
Borsa güne yatay seyirle başladı Borsa güne yatay seyirle başladı 30 Nisan 2024 10:01
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,31
%0,731
EURO
1.005,00
%0,5
DOLAR
999,32
%-0,0684
BORSA
988,38
%-1,1619
ALTIN
1.099,94
%9,9936
EURO
1.111,27
%11,1265
DOLAR
1.044,67
%4,4671
BORSA
1.240,24
%24,0235
ALTIN
1.127,66
%12,766
EURO
1.122,12
%12,2121
DOLAR
1.102,10
%10,2103
BORSA
1.313,79
%31,3788
ALTIN
1.742,54
%74,2539
EURO
1.719,33
%71,9326
DOLAR
2.181,90
%118,1902
BORSA
2.219,61
%121,9606
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler