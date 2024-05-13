CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,59 değer kaybederek 10.055,98 puandan tamamlarken, toplam işlem hacmi 93,5 milyar lira oldu.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2024 18:49

Son Güncelleme Tarihi 13 Mayıs 2024 18:49

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,59 değer kaybederek 10.055,98 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 93,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,86, holding endeksi yüzde 1,55 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,29 ile orman kağıt basım oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı martta 4 milyar 544 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 782 milyon dolarlık fazla oluştu.

Yıllıklandırılmış cari açık ise martta 31,2 milyar dolara gerilerken, Mayıs 2023'ten bu yana yıllıklandırılmış cari açıktaki iyileşme 25,8 milyar dolara ulaştı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülürken, çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Almanya'da enflasyon ve ZEW endekslerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 puanın destek, 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 13 Mayıs 2024 13:17
Blackrock: Yenin gelecekteki performansı Fed’in eylemlerine bağlı Blackrock: Yenin gelecekteki performansı Fed'in eylemlerine bağlı 13 Mayıs 2024 09:07
Fed üyesi Goolsbee: ABD para politikası nispeten kısıtlayıcı Fed üyesi Goolsbee: ABD para politikası nispeten kısıtlayıcı 13 Mayıs 2024 09:00
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 13 Mayıs 2024 10:03
Çin kömür ve doğal gaz stoklarını artırıyor Çin kömür ve doğal gaz stoklarını artırıyor 13 Mayıs 2024 08:57
Çin’de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor Çin'de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor 11 Mayıs 2024 16:16
Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı 11 Mayıs 2024 12:02
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 11 Mayıs 2024 09:44
Fed üyesi Logan: ABD para politikası yeterince kısıtlayıcı olmayabilir Fed üyesi Logan: ABD para politikası yeterince kısıtlayıcı olmayabilir 11 Mayıs 2024 09:24
Fed üyesinden konut arzı açıklaması Fed üyesinden konut arzı açıklaması 11 Mayıs 2024 09:20
ABD’de tüketici güveni altı ayın en düşük seviyesinde ABD'de tüketici güveni altı ayın en düşük seviyesinde 11 Mayıs 2024 09:11
Fed üyesi Bostic: Ekonomi muhtemelen yavaşlayacak Fed üyesi Bostic: Ekonomi muhtemelen yavaşlayacak 11 Mayıs 2024 09:15
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,51
%0,2507
EURO
1.001,40
%0,1403
DOLAR
994,57
%-0,5427
BORSA
992,89
%-0,7106
ALTIN
1.105,89
%10,5894
EURO
1.110,06
%11,0055
DOLAR
988,93
%-1,107
BORSA
1.250,71
%25,071
ALTIN
1.133,77
%13,3768
EURO
1.120,90
%12,09
DOLAR
1.035,55
%3,5554
BORSA
1.324,88
%32,4884
ALTIN
1.751,98
%75,1978
EURO
1.717,46
%71,7455
DOLAR
2.119,26
%111,9255
BORSA
2.238,35
%123,8352
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler