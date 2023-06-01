Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, mevcut durumda geçerli olan son işlem fiyatından sapma oranlarında (± %6 ve ± %10) ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

Değişiklikler 10/07/2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Açıklamada şöyle denildi:

"a) İlk Kademe: Özel işlem bildirimi için aranan minimum tutar 10 milyon TL, maksimum tutar ise 50 milyon TL'dir. Bu tutar aralığında özel işlem bildirimi, ilgili sermaye piyasası aracının son işlem fiyatı üzerinden ± %6 fiyat limitleri dâhilinde (ilgili sıradaki günlük fiyat limitlerinin aşılmaması koşuluyla) gerçekleştirilebilir.

b) İkinci Kademe: Özel işlem bildirimi için aranan minimum tutar 50.000.001 TL, maksimum tutar ise 250 milyon TL'dir. Bu tutar aralığında özel işlem bildirimi, ilgili sermaye piyasası aracının son işlem fiyatı üzerinden ± %10 fiyat limitleri dâhilinde (ilgili sıradaki günlük fiyat limitlerinin aşılmaması koşuluyla) gerçekleştirilebilir.

Üyelerimizin testlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla BISTECH üye test ortamına (IP:10.57.3.8) yukarıda belirtilen değişikliklere ilişkin tanımlamalar yapılmıştır. Yukarıda belirtilen değişiklikler 10/07/2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir."