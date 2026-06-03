CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa yükseliş sonrası düşüşte! BİST100 güne kaç puandan başladı?

Borsa yükseliş sonrası düşüşte! BİST100 güne kaç puandan başladı?

Dünkü yüzde 3,62'lik yükseliş ile 14,200 puana çıkan Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi yeni güne düşüşle başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 03 Haziran 2026 10:16

Son Güncelleme Tarihi 03 Haziran 2026 10:21

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni işlem gününe yüzde 0,06 düşüşle 14.191,15 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 3,62 değer kazancıyla 14.200,20 puandan tamamlamıştı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ GERİLEDİ

Açılışta BIST 100, önceki kapanışa göre 9,05 puan gerileyerek 14.191,15 seviyesine indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi ise yüzde 0,22 değer kaybetti.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE SPOR ÖNE ÇIKTI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile spor sektörü olurken, en fazla düşüş yüzde 0,79 ile iletişim sektöründe görüldü.

KÜRESEL PİYASALARDA TEKNOLOJİ RÜZGARI

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zekâ hisselerindeki güçlü ralli etkisini sürdürürken, borsalar rekor seviyelerde kalmaya devam ediyor.

Yatırımcıların teknoloji hisselerine yönelik güçlü talebi, küresel risk iştahını desteklemeyi sürdürüyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE VERİ GÜNDEMİ TAKİPTE

Orta Doğu'daki çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, teknoloji hisselerindeki yükselişler jeopolitik risklerin etkisini sınırladı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtirken, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI verileri, ADP özel sektör istihdam raporu ve Fed'in Bej Kitap raporunun öne çıkacağını ifade etti.

HANGİ TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR?

Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puan seviyelerinin direnç, 14.100 ve 14.000 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD tahvil piyasasında gözler istihdam verisinde: Faiz artışı beklentileri güçleniyor ABD tahvil piyasasında gözler istihdam verisinde: Faiz artışı beklentileri güçleniyor 01 Haziran 2026 09:13
Piyasalarda yapay zeka rallisi Piyasalarda yapay zeka rallisi 01 Haziran 2026 09:08
ECB faiz kararı yaklaşıyor: 2011 senaryosu tekrar yaşanır mı? ECB faiz kararı yaklaşıyor: 2011 senaryosu tekrar yaşanır mı? 01 Haziran 2026 08:56
Powell’dan Fed bağımsızlığı vurgusu: Siyasi müdahale güveni zedeler Powell’dan Fed bağımsızlığı vurgusu: Siyasi müdahale güveni zedeler 01 Haziran 2026 08:46
Japonya’da ek bütçe planı tahvil piyasasında endişe oluşturdu: Borçlanma baskısı artıyor Japonya’da ek bütçe planı tahvil piyasasında endişe oluşturdu: Borçlanma baskısı artıyor 01 Haziran 2026 08:26
Piyasalarda veri gündemi yoğun: Türkiye’de büyüme, ABD’de PMI verileri takip edilecek Piyasalarda veri gündemi yoğun: Türkiye’de büyüme, ABD’de PMI verileri takip edilecek 01 Haziran 2026 07:28
Asya borsalarında yapay zeka rallisi: Nikkei rekor tazeledi! Gözler Fed ve istihdam verisinde Asya borsalarında yapay zeka rallisi: Nikkei rekor tazeledi! Gözler Fed ve istihdam verisinde 01 Haziran 2026 07:11
Çin imalatı yavaşladı Çin imalatı yavaşladı 31 Mayıs 2026 15:10
İran’dan Güney Pars doğal gaz sahasına yönelik açıklama İran'dan Güney Pars doğal gaz sahasına yönelik açıklama 31 Mayıs 2026 15:19
AB’den Rus petrolü kararı AB’den Rus petrolü kararı 31 Mayıs 2026 16:44
ABD, İran ordusunun petrol gelirlerini hedef aldı: Yeni yaptırımlar açıklandı ABD, İran ordusunun petrol gelirlerini hedef aldı: Yeni yaptırımlar açıklandı 30 Mayıs 2026 15:27
ABD, İran’a ait 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu: Gerilim müzakerelerle paralel tırmanıyor ABD, İran’a ait 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu: Gerilim müzakerelerle paralel tırmanıyor 30 Mayıs 2026 11:51
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.156,5300 Değişim 84,38 Son veri saati:
Düşük 14106,77 Yüksek 14191,15
Açılış
45,9613 Değişim 0,0358 Son veri saati:
Düşük 45,9229 Yüksek 45,9587
Açılış
53,4417 Değişim 0,0979 Son veri saati:
Düşük 53,4075 Yüksek 53,5054
Açılış
6.598,0600 Değişim 60,798 Son veri saati:
Düşük 6583,124 Yüksek 6643,922
Açılış
109,9122 Değişim 1,9457 Son veri saati:
Düşük 109,4202 Yüksek 111,3659
Açılış
BİST En Aktif Hisseler