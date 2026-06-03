Borsa yükseliş sonrası düşüşte! BİST100 güne kaç puandan başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni işlem gününe yüzde 0,06 düşüşle 14.191,15 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 3,62 değer kazancıyla 14.200,20 puandan tamamlamıştı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ GERİLEDİ

Açılışta BIST 100, önceki kapanışa göre 9,05 puan gerileyerek 14.191,15 seviyesine indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi ise yüzde 0,22 değer kaybetti.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE SPOR ÖNE ÇIKTI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile spor sektörü olurken, en fazla düşüş yüzde 0,79 ile iletişim sektöründe görüldü.

KÜRESEL PİYASALARDA TEKNOLOJİ RÜZGARI

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zekâ hisselerindeki güçlü ralli etkisini sürdürürken, borsalar rekor seviyelerde kalmaya devam ediyor.

Yatırımcıların teknoloji hisselerine yönelik güçlü talebi, küresel risk iştahını desteklemeyi sürdürüyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE VERİ GÜNDEMİ TAKİPTE

Orta Doğu'daki çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, teknoloji hisselerindeki yükselişler jeopolitik risklerin etkisini sınırladı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtirken, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI verileri, ADP özel sektör istihdam raporu ve Fed'in Bej Kitap raporunun öne çıkacağını ifade etti.

HANGİ TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR?

Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puan seviyelerinin direnç, 14.100 ve 14.000 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.