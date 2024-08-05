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Borsada işlemler Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2024 10:18

Son Güncelleme Tarihi 05 Ağustos 2024 10:18

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 09:55:22 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:20:00'de tek fiyat emir toplama, 10:25'te eşleştirme yapılacak ve 10:30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10:30'dan itibaren seans normal akışı ile devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30'dan itibaren sürekli işlem ile başlayacaktır. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 10:30'da yeniden başlayacaktır. Emir toplama süreci, belirtilen saatten sonra 30 saniye içerisinde rastlantısal olarak kesilmektedir."

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşmasıyla tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

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