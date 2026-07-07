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Borsa'da kritik gün! BIST 100 satıcılı başladı, piyasalar bu gelişmeye odaklandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,12 düşüşle 14.407,91 puandan başladı. Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

AA

Oluşturma Tarihi 07 Temmuz 2026 10:07

Son Güncelleme Tarihi 07 Temmuz 2026 10:23

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın yeni işlem gününe hafif satıcılı başladı. Endeks, açılışta yüzde 0,12 değer kaybederek 14.407,91 puana gerilerken, küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler ve bugün başlayacak NATO Zirvesi'nden gelecek mesajlar yatırımcıların odağında yer aldı.

BANKACILIK HİSSELERİ GERİLEDİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,05 yükselişle 14.424,54 puandan tamamlamıştı.

Bugünkü açılışta ise endeks, önceki kapanışa göre 16,63 puan gerileyerek 14.407,91 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile spor olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,38 ile bilişim sektörü oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ORTA DOĞU VE NATO ZİRVESİ'NDE

Küresel piyasalarda ise Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınmasının ardından Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin yeniden tırmanabileceğine yönelik endişeler risk iştahını baskılıyor.

Analistler, bugün başlayacak NATO Zirvesi'nden gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.

Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD dış ticaret dengesi verileri yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Teknik açıdan analistler, BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puan seviyelerini destek, 14.500 ve 14.600 puan seviyelerini ise direnç olarak değerlendiriyor.

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