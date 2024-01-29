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Çin borç varlık yöneticisini China Investment Corp ile birleştirecek

Çin, kurumları reforme etme planının bir parçası olarak devlete ait en büyük üç kötü borç varlık yöneticisini China Investment Corp devlet fonuyla birleştirmeyi planlıyor.

Oluşturma Tarihi 29 Ocak 2024 08:53

Son Güncelleme Tarihi 29 Ocak 2024 08:53

Xinhua haber ajansının isminin açıklanmasının istemeyen kaynaklara dayandırdığı habere göre Çin, kurumları reforme etme planının bir parçası olarak devlete ait en büyük üç kötü borç varlık yöneticisini China Investment Corp devlet fonuyla birleştirmeyi planlıyor.

Çin, China Cinda Asset Management, China Orient Asset Management and China Great Wall Asset Management'ı varlıklar bakımından dünyanın en büyük varlık fonlarından birinin yetkisi altında "yakın gelecekte" gerçekleşeceğini ekledi.

Bu duyuru, Çin'in menkul kıymetler düzenleyicisinin Pazar günü yaptığı ve Pazartesi gününden itibaren kısıtlı hisselerin ödünç verilmesini askıya aldığına dair başka bir duyuru ile birlikte, Pekin'in geçen hafta sermaye piyasalarının "doğal istikrarını" güçlendirme ve piyasa güvenini artırma taahhüdünün altını çiziyor.

Pekin'in attığı adımlar, emlak sektöründeki borç krizinden kaynaklanan finansal risklerin arttığı bir ortamda borsada yaşanan çöküşün ardından geldi. Geçtiğimiz hafta Çin Merkez Bankası, bankalar için zorunlu nakit rezervlerinde 2021'den bu yana en büyük kesintiyi yaptığını duyurdu. Ayrıca Çinli müteahhitlerin nakit sıkışıklığını hafifletmeyi amaçlayan yeni bir politika yetkisi de duyurdu.

Pekin'in 2020'de müteahhitlerin büyüme için borca olan yüksek bağımlılığını azaltmasının ardından emlak piyasası düşüşe geçti ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde tüketici büyümesi ve daha geniş çaplı büyüme üzerinde baskı yarattı.

Çin'in emlak sorunları yerel yönetimlerin mali durumlarıyla yakından ilişkilidir zira yerel yönetimler gelirlerinin önemli bir kısmını müteahhitlere arazi satışından elde etmekte.

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