Çin'in ETF piyasasına girişler üç yılda 5 kat arttı

Morningstar analisti Wanda Wang yayınladığı bir raporda, "Çin ETF'lerine yıllık girişler son üç yılda neredeyse beş kat arttı" dedi. Morningstar verilerine göre, Çin ETF'lerine yıllık toplam giriş 2021'de 127,2 milyar Çin yuanı (17,49 milyar $) iken, 2022'de 387,2 milyar yuana yükseldi. Geçen yılın sonunda, Çin'deki ETF'lerin yönetim altındaki toplam varlıkları (AUM) 2020'nin sonundaki rakamın iki katından fazla artarak 1,82 trilyon yuana ulaştı.

Morningstar raporunda, "2018 ve 2023 yılları arasında, Çin'deki ETF'lerin yönetim altındaki yıllık varlık büyüme oranı ortalama %40 oldu ve toplam AUM her yıl rekor seviyelere ulaştı" denildi.

Finansal hizmetler firması, daha geniş Çin A-hisseleri piyasasının 2022'den bu yana "durgun" olduğunu ve yalnızca belirli niş endüstrilerde parlak noktalar olduğunu söyledi.

Wang CNBC'ye verdiği demeçte, "Çin ETF piyasasının son birkaç yıldaki büyümesi patlayıcı nitelikte. Kurumsal yatırımcılar tarafından yapılan yatırımların akışı, Çin'deki ETF'lerin hızlı girişinin en önemli parçası olan geniş tabanlı endeks takip eden ETF'lere olmuştur" dedi.