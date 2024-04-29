Çinli gayrimenkul geliştirici tahvil sahiplerinden onay aldı

Çin'in zor durumdaki gayrimenkul geliştiricilerinden CIFI Holdings, yaptığı açıklamada, önemli bir tahvil yatırımcıları grubuyla offshore borcunu yeniden yapılandırma planı üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Hong Kong borsasına açıklama yapan CIFI, önemli bir tahvil yatırımcıları grubunun CIFI tarafından sunulan bir teklifin temel şartları üzerinde "prensipte" anlaşmaya vardığı belirtildi. Grup, CIFI'nin offshore tahvil ve bonolarının anapara tutarının toplamda yaklaşık %43'ünü elinde tutuyor ya da kontrol ediyor.

Şanghay merkezli CIFI, Ekim 2022'de dönüştürülebilir bir tahvile bağlı ödemelerde temerrüde düştü ve o zamandan beri geri ödeme çözümleri için alacaklılarıyla birlikte çalışıyor.