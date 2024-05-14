Japonya Maliye Bakanı'ndan koordinasyon açıklaması

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, politika hedeflerine ulaşmada birbirlerini engellememeleri için hükümet ve BOJ arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin önemini vurguladı.

Suzuki düzenlediği basın toplantısında, "Diğer politikaların uygulanmasını engellememek ve politika yapımının genel etkinliğini azaltmamak için yakın politika koordinasyonunu sürdürmek önemlidir" dedi.

Suzuki, Ueda'nın yen referansından haberdar olduğunu söyledi. "Karşılıklı politika hedeflerimiz arasında herhangi bir sürtüşme olmamasını sağlamak için BOJ ile yakından iletişim kurmaya devam edeceğiz" diyen Suzuki, hükümetin döviz kuru durumunu yakından izleyeceğini ve gerektiğinde mümkün olan tüm önlemleri alacağını sözlerine ekledi.

"GETİRİLER ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERE BAĞLI OLARAK PİYASA TARAFINDAN BELİRLENİR"

Suzuki, Japon devlet tahvillerinin getirilerinde bu hafta görülen artışla ilgili olarak, spesifik hareketler hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve "getiriler çeşitli faktörlere bağlı olarak piyasa tarafından belirlenir" dedi.

Japon devlet tahvili getirileri, merkez bankasının zor durumdaki yen üzerindeki baskıyı hafifletmek için borç alımlarını azaltmaya hazır olduğuna dair işaretlerle Salı günü on yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyelerine yükseldi. Banka Pazartesi günü tahvil alım miktarını azaltarak piyasaları şaşırttı.