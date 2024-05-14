CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya Maliye Bakanı'ndan koordinasyon açıklaması

Japonya Maliye Bakanı'ndan koordinasyon açıklaması

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japonya Merkez Bankası (BOJ) ile hükümetin arasındaki politika koordinasyonunun sürmesinin önemli olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 14 Mayıs 2024 09:03

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, politika hedeflerine ulaşmada birbirlerini engellememeleri için hükümet ve BOJ arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin önemini vurguladı.

Suzuki düzenlediği basın toplantısında, "Diğer politikaların uygulanmasını engellememek ve politika yapımının genel etkinliğini azaltmamak için yakın politika koordinasyonunu sürdürmek önemlidir" dedi.

Suzuki, Ueda'nın yen referansından haberdar olduğunu söyledi. "Karşılıklı politika hedeflerimiz arasında herhangi bir sürtüşme olmamasını sağlamak için BOJ ile yakından iletişim kurmaya devam edeceğiz" diyen Suzuki, hükümetin döviz kuru durumunu yakından izleyeceğini ve gerektiğinde mümkün olan tüm önlemleri alacağını sözlerine ekledi.

"GETİRİLER ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERE BAĞLI OLARAK PİYASA TARAFINDAN BELİRLENİR"

Suzuki, Japon devlet tahvillerinin getirilerinde bu hafta görülen artışla ilgili olarak, spesifik hareketler hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve "getiriler çeşitli faktörlere bağlı olarak piyasa tarafından belirlenir" dedi.

Japon devlet tahvili getirileri, merkez bankasının zor durumdaki yen üzerindeki baskıyı hafifletmek için borç alımlarını azaltmaya hazır olduğuna dair işaretlerle Salı günü on yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyelerine yükseldi. Banka Pazartesi günü tahvil alım miktarını azaltarak piyasaları şaşırttı.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin federal bütçe açığı azaldı ABD'nin federal bütçe açığı azaldı 13 Mayıs 2024 09:03
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 13 Mayıs 2024 13:17
Blackrock: Yenin gelecekteki performansı Fed’in eylemlerine bağlı Blackrock: Yenin gelecekteki performansı Fed'in eylemlerine bağlı 13 Mayıs 2024 09:07
Fed üyesi Goolsbee: ABD para politikası nispeten kısıtlayıcı Fed üyesi Goolsbee: ABD para politikası nispeten kısıtlayıcı 13 Mayıs 2024 09:00
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 13 Mayıs 2024 10:03
Çin kömür ve doğal gaz stoklarını artırıyor Çin kömür ve doğal gaz stoklarını artırıyor 13 Mayıs 2024 08:57
Çin’de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor Çin'de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor 11 Mayıs 2024 16:16
Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı 11 Mayıs 2024 12:02
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 11 Mayıs 2024 09:44
Fed üyesi Logan: ABD para politikası yeterince kısıtlayıcı olmayabilir Fed üyesi Logan: ABD para politikası yeterince kısıtlayıcı olmayabilir 11 Mayıs 2024 09:24
Fed üyesinden konut arzı açıklaması Fed üyesinden konut arzı açıklaması 11 Mayıs 2024 09:20
ABD’de tüketici güveni altı ayın en düşük seviyesinde ABD'de tüketici güveni altı ayın en düşük seviyesinde 11 Mayıs 2024 09:11
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,34
%0,4342
EURO
1.002,26
%0,2261
ALTIN
1.001,87
%0,187
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.107,92
%10,7918
EURO
1.252,41
%25,2408
ALTIN
1.110,57
%11,0574
DOLAR
978,51
%-2,1495
BORSA
1.135,84
%13,5843
EURO
1.326,68
%32,6683
ALTIN
1.121,42
%12,1424
DOLAR
1.024,64
%2,4637
BORSA
1.755,19
%75,5185
EURO
2.241,39
%124,1391
ALTIN
1.718,26
%71,8257
DOLAR
2.096,91
%109,6914
BORSA
BİST En Aktif Hisseler