Ethereum fiyatı yukarı taşındı

SEC'in Ethereum için borsa yatırım fonlarına izin vermeye yönelik sürpriz bir adım atmasının ardından, Ether'in daha fazla yükseleceğine dair bahisler yoğunlaşıyor.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Pazar gününe kadarki yedi gün içinde Etherum fiyatı %26'lık bir sıçrama gösterdi. Son 1 ayda fiyat yüzde 32 arttı.

Spekülatörler, 59 milyar dolarlık varlık toplayan ABD spot-Bitcoin ETF'lerinin rekor kıran Ocak ayı çıkışından cesaret alıyor olabilirler. Ancak Ether, Bitcoin'den daha az biliniyor ve bu da yatırımcıların maruz kalma iştahını ayrıştırmayı zorlaştırıyor.

BlackRock Inc. ve Fidelity Investments gibi ihraççıların zaman çizelgesi belli olmayan ürünleri piyasaya sürebilmeleri için daha fazla SEC onayına ihtiyaç var.

Ether, son 24 saatte yüzde 5'in üzerinde artışla 3951,74 doları gördü. Şu sıralarda düne göre 4,72 yükselerek 3910,40 dolardan işlem görüyor.

Pepperstone Group Araştırma Müdürü Chris Weston bir notunda, "Ether'deki risk yukarı yönlü olmaya devam ediyor ve geri çekilmeler bir satın alma fırsatı," diye yazdı.