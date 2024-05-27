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ECB Ekonomisti Lane'den dikkat çeken faiz yorumu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane'e göre ECB gelecek ay faiz indirimine başlama yolunda ancak 2024 yılına kadar para politikasını kısıtlayıcı bölgede tutması gerekecek.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2024 11:30

Son Güncelleme Tarihi 27 Mayıs 2024 11:30

ECB Başekonomisti Philip Lane, Financial Times'a Pazartesi verdiği röportajda, ECB'nin gelecek ay faiz indirimine başlama yolunda olduğunu ancak 2024 yılına kadar politikayı kısıtlayıcı bölgede tutması gerekeceğini kaydetti.

Lane, "Gelecek yıl enflasyonun gözle görülür şekilde hedefe yaklaşmasıyla, faiz oranının hedefle tutarlı bir seviyeye inmesini sağlamak farklı bir tartışma olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, geçen hafta yayınlanan önemli bir ücret göstergesi de ilk çeyrekte hızlandığını gösterdi. "Ücretlerin genel yönü hâlâ yavaşlamaya işaret ediyor ki bu da çok önemli." diyen Lane, işlerin inişli çıkışlı olacağını kaydetti.

Bir sonraki ECB toplantısında parasal genişlemeye başlanacağı geniş çapta duyurulmuştu. Ancak piyasalar politika yapıcıların Temmuz'da faizi pas geçip indirimlere Eylül'de başlamalarını bekliyor.

Bu duraklama şahin yetkililer Joachim Nagel ve Isabel Schnabel'in yorumlarıyla uyumlu olsa da Yönetim Kurulu üyelerinin çoğu konu hakkında sessiz kalıyor.

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