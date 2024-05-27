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ECB üyesi: O tarihte faiz indirimi başlayabilir

ECB Yönetim Konseyi üyesi Olli Rehn, Haziran ayında faiz indirimine gidilebileceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2024 12:02

Son Güncelleme Tarihi 27 Mayıs 2024 12:02

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Finlandiya MB Başkanı Olli Rehn, enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefine yaklaşmakta olduğunu, bunun da para politikasını gevşetmeyi ve Haziran ayında faizleri düşürmeye başlamayı mümkün kıldığını söyledi.

Rehn, "Enflasyon %2'lik hedefimize sürdürülebilir bir şekilde yaklaşıyor ve bu nedenle Haziran ayında para politikası duruşunu gevşetmek ve faiz oranlarını düşürmeye başlamak için zaman olgunlaştı" dedi.

Rehn, "Bu tabii ki dezenflasyonist eğilimin devam edeceği ve jeopolitik durum ve enerji fiyatlarında daha fazla gerileme olmayacağı varsayımına dayanıyor" diye ekledi.

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